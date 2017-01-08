Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Реал» повторил рекорд «Барсы», Муса сделал дубль за «Лестер»
Радулов и Щербак «зажгли» в Торонто, Кучеров не спас «Тампу»
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14:27 (мск), источник: Моя Планета

Хирурги нашли опухоль с мозгом в теле японской девочки

В яичнике 16-летней японской девочки хирурги нашли опухоль, имевшую миниатюрный мозг.

Источник: Reuters

Эта находка столь же любопытна для медиков, сколь жутка для обычных людей. В яичнике 16-летней японской девочки хирурги обнаружили опухоль, имевшую миниатюрный мозг.

Как сообщает New Scientist, когда врачи приступили к удалению опухоли, они обнаружили сгустки жировой ткани со спутанными остатками волос внутри, а также мозгоподобную структуру шириной в 3 см, покрытую тонкой пластиной черепной кости.

Более пристальный анализ показал, что это уменьшенная версия мозжечка с отростком, напоминающим ствол мозга, который «прикрепляет» головной мозг к спинному.

Известно, что доброкачественные образования на яичниках содержат чужеродную ткань, в том числе волосы, мышечные, костные и жировые ткани. Такие опухоли имеют название — тератомы, от греческого слова «террас», означающего «чудище».

Читайте также
В теле человека обнаружили «новый» орган

Причина образования тератомы яичников точно не известна. Одно из предположений, основывающихся на клиническом феномене Fetus in fetu (Эмбрион в эмбрионе), в некоторых случаях, причиной ее появления является крайне недоразвитый паразитический сиамский близнец.

Как рассказал исследователь Масаюки Шинтаку из медицинского центра Сига, клетки головного мозга встречаются в тератомах, но крайне необычно обнаружение организованной структуры. Миниатюрный мозг, извлеченный из опухоли 16-летней японки, мог производить электрические импульсы между нейронами — точно так же, как полноценный человеческий мозг.

New Scientist отмечает, что такие опухоли имеют и неврологические симптомы: иммунная система распознает клетки мозга в яичниках как враждебные и начинает «атаку», защищая «основной» мозг. В результате женщина подвергается параноидальным мыслям, спутанности сознания, перевозбуждению и даже потерей памяти. Защитная реакция иммунной системы приводит к воспалению опухоли, требующему хирургического вмешательства.

Девочка из Японии перенесла операцию успешно, осложнений врачи не обнаружили, ее организм восстановился, а вопросы у медиков остались.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Крым начал получать газ из Кубани
В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов
Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат
Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ
Спорт
Валерий Брагин: Вышли бы в финал — победили бы Канаду Главный тренер молодежной сборной России ответил на вопросы журналистов по возвращению команды из Монреаля в Москву
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь