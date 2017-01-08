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21:26 (мск), источник: РИА Крым

Южный берег лидирует в Крыму по количеству туристов на новогодние праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости (Крым). Южный берег Крыма остается самым востребованным направлением в новогодние праздники. Большинство приехавших на полуостров туристов выбрали для отдыха Большую Ялту и Алушту, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель комитета Государственного совета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, ЮБК пользуется популярностью в праздники и у крымчан. При этом Черняк уточнил, что статистических данных, которые бы подтвердили этот факт, пока нет. Точное количество отдыхающих, побывавших в Крым с конца декабря и до 10 января, подсчитают во второй половине января.

«Неизменно самым популярным направлением в новогодние праздники стало Южнобережье. Самые большие, передовые и прогрессивные отели находятся на южном берегу, большинство средств размещения, где есть СПА-центры, крытые бассейны, у нас тоже на южном берегу. Поэтому, не вдаваясь в статистику, можно сказать, что основная масса отдыхающих, в том числе и самих крымчан, которые выбрали в новогодние праздники отдых на территории Крыма, — это, конечно, Большая Алушта, Большая Ялта. Тем более новинки, которые подготовили наши отели, презентовали на ЮБК», — рассказал Черняк.

Он подчеркнул, что новогодние и рождественские праздники в туристическом секторе прошли без ЧП и жалоб.

«Все запланированные мероприятия в туристическом секторе произошли без сбоев, полностью все отработано. Никаких крупных или мелких ЧП не произошло, по крайней мере, на сегодняшний день в комитет нам не поступило ни одной жалобы, ни одного обращения, которое могло бы испортить кому-то отдых в Крыму», — отметил Черняк.

Глава комитета также подчеркнул, что зимний Крым остается одним из самых востребованных направлений среди россиян. Более того, регион признан самым безопасным местом отдыха в стране.

«Крым, это отмечено многими экспертами, федеральными министерствами, является одним из самых популярных направлений для отдыха россиян: и по количеству проданных путевок, и по количеству проданных авиабилетов, и по результатам всех соцопросов. Крым продолжает в этом плане лидировать. И Крым признан самым безопасным местом отдыха на территории России. Крым любят, сюда едут, он остается востребованным», — подытожил Черняк.

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