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21:27 (мск), источник: Интерфакс

Летные аэроклубы возобновляют работу в Крыму

8 января. Interfax-Russia.ru — ДОСААФ России поставлена задача возродить в Крыму авиационный и парашютный спорт на базе профильных клубов, фактически заброшенных до 2014 года, сообщил «Интерфаксу» зампредседателя — директор департамента авиации оборонной организации Валерий Ретунский.

«В частности, в Севастополе организован клуб на базе аэродрома “Юхарина балка”. В 2016 году здесь активно осуществлялась подготовка молодежи по военно-спортивным видам. Осуществлено около восьми тысяч прыжков с парашютом, в то время как в 2015 году таких прыжков практически не производилось», — отметил В. Ретунский.

По его словам, сейчас решаются вопросы открытия в Крыму ряда клубов.

«Например, — комплексного центра в районе Симферополя на аэродроме “Заводское”, где совершаются прыжки с парашютом и полёты самолёта Як-18Т», — сказал В. Ретунский.

Кроме того, по его словам, решаются вопросы с планерными, парашютными филиалами на базе местных аэродромов в Коктебеле, Евпатории, Советском.

Помощь авиации ДОСААФ в Крыму и Севастополе, по оценке В. Ретунского, «весьма разнообразна в соответствии с задачей организации подготовки допризывников». «Призыв молодых людей из Крыма в Вооруженные силы начался в 2015 году и задача ДОСААФ — способствовать подготовке молодёжи к прохождению службы в российской армии», — отметил собеседник агентства.

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