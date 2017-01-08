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15:39 (мск), источник: ТАСС

Зимние каникулы продлевают школьникам в ряде регионов ЦФО из-за сильных морозов

Под вопросом начало занятий в Костромской области, где минувшей ночью столбик термометра опустился до -44°С.

Источник: РИА "Новости"

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Зимние каникулы продлевают школьникам на день в Ярославской области и во Владимире из-за сильных морозов. Под вопросом начало занятий в Костромской области, где минувшей ночью столбик термометра опустился до -44°С. Об этом сообщили местные власти.

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«В связи с предупреждением МЧС о неблагоприятных метеоусловиях, низкой температуре воздуха департамент образования Ярославской области рекомендовал отменить учебные занятия во всех школах области в первый рабочий день нового года. По данным синоптиков, 9 января на территории региона вновь ожидаются сильные морозы от 30 до 32 градусов ниже нуля. Повышение температуры прогнозируется лишь к вечеру понедельника», — уточнили в правительстве региона.

«В связи с аномально холодной погодой управление образования города Владимира приняло решение о продлении зимних каникул для всех школьников. Занятия начнутся 10 января», — сообщили в пресс-службе владимирской горадминистрации.

Власти Владимира также обратились к родителям дошкольников с призывом воздержаться от посещения детских садов в понедельник. Ранее администрация города перенесла на более поздний срок рождественские гуляния в связи с понижением температуры до минус 30 градусов.

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Погодные условия, скорее всего, станут причиной отмены занятий в школах Костромской области, где минувшей ночью были зафиксированы рекордно низкие температуры. Самая низкая температура отмечена в Шарье и Шарьинском муниципальном районе — минус 44 °C. Ниже 40 градусов температура опустилась в Вохомском, Кологривском, Межевском, Нейском, Октябрьском, Павинском и Солигаличском районах. Еще в 15 муниципальных образованиях температура воздуха зафиксирована на уровне -37 градусов и ниже.

Как отмечает пресс-служба правительства Костромской области, столь низких температур в регионе не наблюдалось в течение 40 лет. «Если температура воздуха достигнет -25 градусов и ниже, то в образовательных учреждениях отменяются занятия для учащихся 1−4 классов, при -27 градусах и ниже — для учащихся 5−11 классов. Родителям школьников рекомендовано следить за прогнозом погоды», — отметили в Управлении образования областной администрации.

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