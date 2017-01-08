Зимние каникулы продлевают школьникам в ряде регионов ЦФО из-за сильных морозов

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Зимние каникулы продлевают школьникам на день в Ярославской области и во Владимире из-за сильных морозов. Под вопросом начало занятий в Костромской области, где минувшей ночью столбик термометра опустился до -44°С. Об этом сообщили местные власти.

«В связи с предупреждением МЧС о неблагоприятных метеоусловиях, низкой температуре воздуха департамент образования Ярославской области рекомендовал отменить учебные занятия во всех школах области в первый рабочий день нового года. По данным синоптиков, 9 января на территории региона вновь ожидаются сильные морозы от 30 до 32 градусов ниже нуля. Повышение температуры прогнозируется лишь к вечеру понедельника», — уточнили в правительстве региона.

«В связи с аномально холодной погодой управление образования города Владимира приняло решение о продлении зимних каникул для всех школьников. Занятия начнутся 10 января», — сообщили в пресс-службе владимирской горадминистрации.

Власти Владимира также обратились к родителям дошкольников с призывом воздержаться от посещения детских садов в понедельник. Ранее администрация города перенесла на более поздний срок рождественские гуляния в связи с понижением температуры до минус 30 градусов.