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15:28 (мск), источник: Sputnik.md

С 1 февраля вырастут штрафы за нарушение ПДД: что надо знать водителям

Как изменится жизнь автомобилистов в 2017 году: в Румынии штрафы за нарушение правил дорожного движения поползут вверх.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. С 1 февраля штрафы за нарушение дорожного движения в Румынии существенно возрастут. Между тем в соседней стране увеличится на 200 румынских леев и размер минимальной заработной платы.

Размер «минималки» в Румынии тесно связан со штрафами за нарушение ПДД. На данный момент один штрафной пункт приравнивается 10% от минимальной зарплаты, сообщает ro.sputnik.md.

Так как с 1 февраля минимальная заработная плата увеличится с 1250 до 1450 румынских леев, а один штрафной пункт увеличится со 125 до 145 леев. Это значит, что самый маленький штраф за нарушение ПДД в соседней стране составит 290 румынских леев, а самый большой — достигнет 14 тысяч 500 румынских леев.

Штрафы первой категории приравниваются к 2−3 штрафным пунктам, второй- 4−5 пунктам, третьей — 6−8 пунктам, четвертой — 9−20 пунктам, а одни из самых больших штрафов — к 21−100 пунктам.

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