Малышка осталась жива в разрушенном доме благодаря старой детской колыбели

А вызволил колыбель с девочкой из-под завалов Руслан Бахрамов.

Старшина Руслан Бахрамов, военнослужащий воинской части 6506 Нацгвардии РК, живущий по соседству с семьями, услышал хлопок и выбежал на улицу. Пока его жена вызывала пожарных и скорую, Руслан бросился к бараку, откуда доносились истошные крики и детский плач.

Еще до приезда сотрудников экстренных служб города старшине удалось вызволить из-под завалов семью Жумалиевых. Чудесным образом удалось спастись годовалую Аружан. Малышка в момент обрушения дома спала в бесике.

Благодаря старой колыбели, девочка и осталась жива. Во время предполагаемого взрыва газовоздушной смеси, бесик ребенка накрыл большой кусок потолка — верхняя перегородка колыбельки уберегла девочку от серьезных травм. Малышка оказалась «в домике».

Но прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи немедленно госпитализировали ребенка для обследования. К сожалению, маму Аружан спасти не удалось. Сабина от полученных травм скончалась. В БСМП Шымкента сейчас находится один пострадавший, еще один — в ожоговом центре.