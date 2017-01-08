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16:43 (мск), источник: Nur.kz

Малышка осталась жива в разрушенном доме благодаря старой детской колыбели

Малышка Аружан осталась жива в разрушенном доме в Шымкенте благодаря старой детской колыбели — бесику. Именно бесик уберег годовалую девочку от риска быть раздавленной обломками дома, сообщает Otyrar.kz.

Источник: Nur.kz

А вызволил колыбель с девочкой из-под завалов Руслан Бахрамов.

Старшина Руслан Бахрамов, военнослужащий воинской части 6506 Нацгвардии РК, живущий по соседству с семьями, услышал хлопок и выбежал на улицу. Пока его жена вызывала пожарных и скорую, Руслан бросился к бараку, откуда доносились истошные крики и детский плач.

Еще до приезда сотрудников экстренных служб города старшине удалось вызволить из-под завалов семью Жумалиевых. Чудесным образом удалось спастись годовалую Аружан. Малышка в момент обрушения дома спала в бесике.

Благодаря старой колыбели, девочка и осталась жива. Во время предполагаемого взрыва газовоздушной смеси, бесик ребенка накрыл большой кусок потолка — верхняя перегородка колыбельки уберегла девочку от серьезных травм. Малышка оказалась «в домике».

Но прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи немедленно госпитализировали ребенка для обследования. К сожалению, маму Аружан спасти не удалось. Сабина от полученных травм скончалась. В БСМП Шымкента сейчас находится один пострадавший, еще один — в ожоговом центре.

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По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси. В данное время специалисты ДЧС выясняют точные причины.

Отмечается, что в по улице Дружбы народов в Шымкенте есть газопровод, однако из-под завалов были извлечены и камин, и электрообогреватель.

По данным сотрудников Департамента по ЧС ЮКО, взрыв произошел без последующего горения. Площадь обрушения составила 64 квадратных метра. Барак полностью разрушен и не пригоден для проживания. Глава семьи военнослужащий Жумалиев арендовал часть дома.

Напомним, глубокой ночью в доме по улице Дружбы народов в Шымкенте раздался взрыв. Двухэтажный дом барачного типа, предназначенный для нескольких хозяев, обрушился в считанные минуты. Спасатели, прибывшие по вызову, извлекали из-под обломков пострадавших жителей дома.

Взрыв был такой силы, что жители близлежащих домом подумали, что сильное землетрясение.

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