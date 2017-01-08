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16:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи убрали временный мемориал жертвам катастрофы Ту-154

В Сочи с Южного мола убрали временный мемориал жертвам катастрофы Ту-154.

Источник: ГТРК «Кубань»

Он был сооружен из живых цветов, венков и свечей в память о жертвах авиакатастрофы в Сочи. Набережную привели в порядок сотрудники пляжа «Маяк» и рабочие, укладывающие на этой территории брусчатку. Но люди продолжают нести к месту мемориала цветы и бросают их в море.

Не увидев мемориала, они говорят, что в Сочи должен быть памятник жертвам авиакатастроф. «За 10 лет две крупные авиакатастрофы в Сочи — это много. Погибшим в двух авиакатастрофах следовало бы установить постоянный мемориал», — рассказала корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница Елена Решетина.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию и погибли. Лайнер упал вблизи сочинского побережья.

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