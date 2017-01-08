Нижегородское минобразования разрешило учащимся начальных классов города не посещать школы при -25°…-29°

При понижении температуры воздуха до этих отметок разрешается не ходить в школу учащимся первых-четвертых классов города. Также разрешается не направлять в образовательные учреждения учащихся первых-девятых классов школ, которые расположены в сельской местности.

В случае понижения температуры до -30° градусов и ниже разрешается не направлять в образовательные организации обучающихся в первых-девятых классах школ, расположенных в городе, и первых-одиннадцатых классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

Между тем, школы в эти дни будут работать в обычном режиме.