Обнародован список самых опасных улиц Ростова-на-Дону
Сотрудниками Управления ГИБДД МВД России по Ростовской области составлен список дорог донской столицы, не соответствующих требованиям ГОСТа, сообщает
Сотрудниками Управления ГИБДД МВД России по Ростовской области составлен список дорог донской столицы, не соответствующих требованиям ГОСТа, сообщает
В перечень попали десять участков ростовских дорог. А именно:
— на улице Малиновского (от улицы Доватора до дома № 136 по улице Малиновского).
— на улице Доватора (от улицы Мадояна до улицы Малиновского, в обе стороны).
— на перекрёстке улиц Мадояна и Ерёменко.
— на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки.
— на кольце в границах улицы Вавилова и проспекта Королёва.
— на кольце в границах улицы Малиновского и Таганрогское шоссе.
— на пересечении улицы Вятской и переулка Днепровского.
— на проспекте Стачки (мост).
— на всей протяженности улиц Каскадной и Днепропетровской.
— в переулке Днепровский — от дома № 113 до дома № 115 дома.
Этот перечень участков автомобильных магистралей
По заявлению полицейских, зафиксированные выбоины, ямы и прочие дефекты — ничто иное, как грубое нарушение норм содержания дорог. Такое состояние дорожного полотна не соответствуют требованиям ГОСТа и создаёт угрозу безопасности дорожного движения.
Информация по итогам рейда с требованием устранения недостатков направлена в городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Добавим, что после небольшого потепления асфальт на проезжей части и многих других ростовских дорог сошёл вместе со снегом. Составление списка разбитых автомагистралей донской столицы будет продолжено.