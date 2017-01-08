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16:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обнародован список самых опасных улиц Ростова-на-Дону

Сотрудниками Управления ГИБДД МВД России по Ростовской области составлен список дорог донской столицы, не соответствующих требованиям ГОСТа, сообщает пресс-служба полицейского ведомства.

В перечень попали десять участков ростовских дорог. А именно:

— на улице Малиновского (от улицы Доватора до дома № 136 по улице Малиновского).

— на улице Доватора (от улицы Мадояна до улицы Малиновского, в обе стороны).

— на перекрёстке улиц Мадояна и Ерёменко.

— на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки.

— на кольце в границах улицы Вавилова и проспекта Королёва.

— на кольце в границах улицы Малиновского и Таганрогское шоссе.

— на пересечении улицы Вятской и переулка Днепровского.

— на проспекте Стачки (мост).

— на всей протяженности улиц Каскадной и Днепропетровской.

— в переулке Днепровский — от дома № 113 до дома № 115 дома.

Этот перечень участков автомобильных магистралей Ростова-на-Дону, имеющих серьёзные недостатки в содержании дорожного покрытия, составлен сотрудниками ГИБДД в течение прошедших новогодних каникул.

По заявлению полицейских, зафиксированные выбоины, ямы и прочие дефекты — ничто иное, как грубое нарушение норм содержания дорог. Такое состояние дорожного полотна не соответствуют требованиям ГОСТа и создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

Информация по итогам рейда с требованием устранения недостатков направлена в городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Добавим, что после небольшого потепления асфальт на проезжей части и многих других ростовских дорог сошёл вместе со снегом. Составление списка разбитых автомагистралей донской столицы будет продолжено.

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