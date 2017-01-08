В Крыму запустят троллейбусы с оборудованием для безналичной оплаты проезда

«Кондуктор или водитель, используя мобильный терминал, выберет остановки входа и выхода, тип проездного (полный билет, льготный проездной, оплата багажа), примет оплату и выдаст распечатанный билет пассажиру», — пояснили в ведомстве.

К лету, обещают в Минтрансе, новой системой оснастят и другие маршруты ГУП РК «Крымтроллейбус».

В министерстве напомнили, с 1 января 2017 года по троллейбусному маршруту № 21 ввели зональную тарификация поездок. Она позволит дифференцировать стоимость проезда в зависимости от расстояния.

В настоящий момент в Симферополе идет оснащение транспортных средств оборудованием автоматизированной системы оплаты проезда. Одними из первых перевозчиков, внедрившими систему для учета наличной и безналичной оплаты, станут ГУП РК «Крымтроллейбус» и МУП «Горавтотранс».