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21:20 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму запустят троллейбусы с оборудованием для безналичной оплаты проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости (Крым). С февраля на 10 троллейбусах маршрута № 21"Железнодорожный вокзал — Перевальное (Симферополь — Симферопольский район) для продажи билетов будут использовать мобильные терминалы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Кондуктор или водитель, используя мобильный терминал, выберет остановки входа и выхода, тип проездного (полный билет, льготный проездной, оплата багажа), примет оплату и выдаст распечатанный билет пассажиру», — пояснили в ведомстве.

К лету, обещают в Минтрансе, новой системой оснастят и другие маршруты ГУП РК «Крымтроллейбус».

В министерстве напомнили, с 1 января 2017 года по троллейбусному маршруту № 21 ввели зональную тарификация поездок. Она позволит дифференцировать стоимость проезда в зависимости от расстояния.

В настоящий момент в Симферополе идет оснащение транспортных средств оборудованием автоматизированной системы оплаты проезда. Одними из первых перевозчиков, внедрившими систему для учета наличной и безналичной оплаты, станут ГУП РК «Крымтроллейбус» и МУП «Горавтотранс».

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