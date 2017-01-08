Патриарх белорусской эмиграции Шукелойть умер в США на 102 году

В 2015 году 100-летие патриарха белорусской эмиграции широко отмечалось в Нью-Йорке при поддержке Белорусско-американского объединения в Нью-Джерси.

Шукелойть, иммигрировавший из страны в конце 1944 года, родился в 1915 году на территории современного Ошмянского района, окончил гуманитарный факультет Вильнюсского университета. После прихода советской власти работал учителем, был заведующим отделом народного образования и школьным инспектором-методистом Ошмянского района.