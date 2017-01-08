Спарринг жителя Минска с ковром попал на видео

Житель Минска, вынесший ковер во двор, чтобы выбить его, стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств: подсечки и броски. Соседка, снявшая это на видео, выложила ролик на YouTube, и за два дня ролик под названием «Когда твой худший враг — это ковер» собрал около 450 тысяч просмотров.