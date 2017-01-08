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17:07 (мск), источник: РИА Новости

Спарринг жителя Минска с ковром попал на видео

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Видео, на котором мужчина отрабатывает приемы боевых искусств на ковре, набирает популярность среди пользователей YouTube.

Житель Минска, вынесший ковер во двор, чтобы выбить его, стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств: подсечки и броски. Соседка, снявшая это на видео, выложила ролик на YouTube, и за два дня ролик под названием «Когда твой худший враг — это ковер» собрал около 450 тысяч просмотров.

«А что не так? Попросили выбить — он выбил», — шутят пользователи в комментариях к видео.

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