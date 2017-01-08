В день рождения Дэвида Боуи вышел его новый мини-альбом «No Plan»

Помимо трека «No plan» в EP вошли «Killing A Little Time», «When I met You» и «Lazarus». Все песни включены в саундтрек к мюзиклу «Лазарь» («Lazarus»), над которым музыкант работал незадолго до смерти. Мини-альбом был записан примерно в одно время с альбомом «Blackstar».
Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года от рака печени, спустя два дня после своего 69-летия и выхода альбома «Blackstar», который тут же оказался на первом месте американского чарта Billboard.
Дэвид Боуи начал свою музыкальную карьеру в конце 1960-х годов и прославился благодаря синглу «Space Oddity» (1969). Он активно выступал и выпускал альбомы до 2004 года, а затем взял тайм-аут и вернулся со следующим альбомом только в 2013-м. Недавно на телеканале Би-би-си вышел документальный фильм «Дэвид Боуи: Последние пять лет», посвященный записи двух последних альбомов музыканта «The Next Day» (2013) и «Blackstar» (2016), а также созданию мюзикла «Lazarus».