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17:24 (мск), источник: Афиша Daily

В день рождения Дэвида Боуи вышел его новый мини-альбом «No Plan»

В день рождения Дэвида Боуи, которому 8 января 2017 года исполнилось бы 70 лет, вышли его новый EP «No plan» и видео на эту же песню, снятое режиссером Томом Хингстоном. Об этом сообщает NME.

Источник: AP 2016

Помимо трека «No plan» в EP вошли «Killing A Little Time», «When I met You» и «Lazarus». Все песни включены в саундтрек к мюзиклу «Лазарь» («Lazarus»), над которым музыкант работал незадолго до смерти. Мини-альбом был записан примерно в одно время с альбомом «Blackstar».

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года от рака печени, спустя два дня после своего 69-летия и выхода альбома «Blackstar», который тут же оказался на первом месте американского чарта Billboard.

Дэвид Боуи начал свою музыкальную карьеру в конце 1960-х годов и прославился благодаря синглу «Space Oddity» (1969). Он активно выступал и выпускал альбомы до 2004 года, а затем взял тайм-аут и вернулся со следующим альбомом только в 2013-м. Недавно на телеканале Би-би-си вышел документальный фильм «Дэвид Боуи: Последние пять лет», посвященный записи двух последних альбомов музыканта «The Next Day» (2013) и «Blackstar» (2016), а также созданию мюзикла «Lazarus».

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