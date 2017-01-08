В день рождения Дэвида Боуи вышел его новый мини-альбом «No Plan»

Помимо трека «No plan» в EP вошли «Killing A Little Time», «When I met You» и «Lazarus». Все песни включены в саундтрек к мюзиклу «Лазарь» («Lazarus»), над которым музыкант работал незадолго до смерти. Мини-альбом был записан примерно в одно время с альбомом «Blackstar».

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года от рака печени, спустя два дня после своего 69-летия и выхода альбома «Blackstar», который тут же оказался на первом месте американского чарта Billboard.