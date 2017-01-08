Синоптики прогнозируют около -30° в Нижнем Новгороде 9—10 января

Утром 9 января в нагорной части Нижнего Новгорода прогнозируется около -30°, в заречной части -31°…-33°. В области утром ожидается -27°…-32°, в низких местах и при прояснениях, а также по северной половине области -33°…-38°. Днем 9 января в нагорной части Нижнего Новгорода температура воздуха прогнозируется около -25°, в заречной до -28°. В области днем ожидается около -25°, по северной половине области до -27°…-32°, на юге и юго-западе до -21°…-23°.

Гидрометцентр сообщает также, что температура воздуха в ночь на 10 января в нагорной части Нижнего Новгорода прогнозируется около -25°, в заречной части от -27° до -29°. В области в это время ожидается -22°…-27°, в северной части региона и в низких местах от -29° до -32°. Синоптики прогнозируют 9 января северо-восточный ветер с переходом днем 10 января на юго-западный, 4−9 м/с.

Напомним, что ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» прогнозирует днем 9 января в Нижегородской области температуру воздуха от -27° до -22°, 10 января потепление до -14°…-9°, а уже 11 января, по данным УГМС, ожидается температура -10°…-5°.