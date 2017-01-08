В Воронежском зоопарке из-за гриппа H5N1 усыпят всех птиц

В воскресенье, 8 января, прокуратура Воронежа начала проверку по факту массовой гибели птиц в зоопарке. Известно, что пернатые начали гибнуть на новогодних праздниках. Среди погибших птиц есть краснокнижные.

«По предварительным данным, причиной гибели послужила быстро распространяющаяся инфекция, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. — Предположительно — это «птичий грипп».

Сообщается, что сейчас приняли решение о поголовной эвтаназии птиц в зоопарке Воронежа.

Отметим, что с 5 января зоопарк закрыли для посещения людей «по техническим причинам». Пока неизвестно, когда он сможет возобновить работу.