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20:35 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежском зоопарке из-за гриппа H5N1 усыпят всех птиц

На праздниках пернатые начали массово гибнуть.

В воскресенье, 8 января, прокуратура Воронежа начала проверку по факту массовой гибели птиц в зоопарке. Известно, что пернатые начали гибнуть на новогодних праздниках. Среди погибших птиц есть краснокнижные.

«По предварительным данным, причиной гибели послужила быстро распространяющаяся инфекция, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. — Предположительно — это «птичий грипп».

Сообщается, что сейчас приняли решение о поголовной эвтаназии птиц в зоопарке Воронежа.

Отметим, что с 5 января зоопарк закрыли для посещения людей «по техническим причинам». Пока неизвестно, когда он сможет возобновить работу.

Напомним, что в зоопарке обитали разные попугаи, аист, павлин, лебедь, гусь, фазан, ушастые и болотные совы, ястреб, орел, филин, орлан-белохвост и другие птицы.

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