В Воронежском зоопарке из-за гриппа H5N1 усыпят всех птиц
На праздниках пернатые начали массово гибнуть.
На праздниках пернатые начали массово гибнуть.
В воскресенье, 8 января, прокуратура Воронежа начала проверку по факту массовой гибели птиц в зоопарке. Известно, что пернатые начали гибнуть на новогодних праздниках. Среди погибших птиц есть краснокнижные.
«По предварительным данным, причиной гибели послужила быстро распространяющаяся инфекция, — сообщили в
Сообщается, что сейчас приняли решение о поголовной эвтаназии птиц в зоопарке Воронежа.
Отметим, что с 5 января зоопарк закрыли для посещения людей «по техническим причинам». Пока неизвестно, когда он сможет возобновить работу.
Напомним, что в зоопарке обитали разные попугаи, аист, павлин, лебедь, гусь, фазан, ушастые и болотные совы, ястреб, орел, филин,