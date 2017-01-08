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21:17 (мск), источник: РИА Крым

В ГИБДД Севастополя рассказали, как будет работать МРЭО

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости (Крым). В МРЭО в Севастополе с 10 января изменится график приема заявителей. Это сделано для их удобства, сообщает ОГИБДД УМВД России по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«В МРЭО ОГИБДД УМВД России по Севастополю проведен анализ условий предоставления государственных услуг с целью определения часов и дней значительного увеличения количества обращений заявителей по вопросам получения государственных услуг. Наибольшее число заявителей обращается в МРЭО ОГИБДД по вторникам, наименьшее — в субботу вечером», — пояснили в Госавтоинспекции.

В связи с этим по вторникам МРЭО будет принимать граждан с 9.00 до 19.00.

В то же время прием по средам, четвергам и пятницам будет осуществляться с 9.00 до 18.00, а по субботам — с 9.00 до 16.00.

Каждый день принимать заявителей будут в беспрерывном режиме, уточнили в ОГИБДД.

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