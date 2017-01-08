Горнозаводскую зону Челябинской области засыпало снегом

«Аша идёт на рекорд. Для многих жителей 2017-й год начался с поиска собственного автомобиля», — сообщает обзорин.рф. Жителей пугают и огромные сосульки на крышах домов.

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На странице «АшаVКурce» ВКонтакте житель Уфы, приехавший в Ашу в гости, выложил видео, демонстрирующее огромные сугробы на дорогах и тротуарах. По таким дорогам вернуться вовремя домой у него точно не получится. «В Чапаево больше снега. Выехать не можем 3 дня», — пишут пользователи в комментариях.

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Пользователь Алексей рассказал и показал, как местные жители лопатами очищают улицу Щербакова, видимо, уже отчаявшись дождаться коммунальщиков.

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А ведь на работу завтра надо будет вовремя добраться и никто не сделает скидку на заваленные снегом дороги. Жители Аминовки также своими силами очищают дороги и подходы к дому.

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«В Симе тоже дороги не чистят, а дома по крышу завалены», — пишет Андрей и в доказательство делится фотографиями. Люди шутят: на просьбу ГИБДД не выезжать в снегопады отреагировали только снегоуборочные машины.

<div id="vk_post_-24713507_133430"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-24713507_133430", -24713507, 133430, 'h4icf8TOptprPr6G2TYw9UxmPY7R', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

В Симском городском Дворце культуры в связи с обильным снегопадом перенесен концерт Хоровой капеллы Республики Башкортостан с 8 на 19 января 2017 года.