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18:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Горнозаводскую зону Челябинской области засыпало снегом

Горнозаводскую зону Челябинской области за новогодние каникулы засыпало снегом. Жители Миньяра, Сима, Аши, Усть-Катава, Катав-Ивановска делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных улиц, дворов, машин и возмущаются плохой работой коммунальных служб.

«Аша идёт на рекорд. Для многих жителей 2017-й год начался с поиска собственного автомобиля», — сообщает обзорин.рф. Жителей пугают и огромные сосульки на крышах домов.

На странице «АшаVКурce» ВКонтакте житель Уфы, приехавший в Ашу в гости, выложил видео, демонстрирующее огромные сугробы на дорогах и тротуарах. По таким дорогам вернуться вовремя домой у него точно не получится. «В Чапаево больше снега. Выехать не можем 3 дня», — пишут пользователи в комментариях.

Пользователь Алексей рассказал и показал, как местные жители лопатами очищают улицу Щербакова, видимо, уже отчаявшись дождаться коммунальщиков.

А ведь на работу завтра надо будет вовремя добраться и никто не сделает скидку на заваленные снегом дороги. Жители Аминовки также своими силами очищают дороги и подходы к дому.

«В Симе тоже дороги не чистят, а дома по крышу завалены», — пишет Андрей и в доказательство делится фотографиями. Люди шутят: на просьбу ГИБДД не выезжать в снегопады отреагировали только снегоуборочные машины.

В Симском городском Дворце культуры в связи с обильным снегопадом перенесен концерт Хоровой капеллы Республики Башкортостан с 8 на 19 января 2017 года.

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