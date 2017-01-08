Горнозаводскую зону Челябинской области засыпало снегом
Горнозаводскую зону Челябинской области за новогодние каникулы засыпало снегом. Жители Миньяра, Сима, Аши,
Горнозаводскую зону Челябинской области за новогодние каникулы засыпало снегом. Жители Миньяра, Сима, Аши,
«Аша идёт на рекорд. Для многих жителей 2017-й год начался с поиска собственного автомобиля», — сообщает обзорин.рф. Жителей пугают и огромные сосульки на крышах домов.
На странице «АшаVКурce» ВКонтакте житель Уфы, приехавший в Ашу в гости, выложил видео, демонстрирующее огромные сугробы на дорогах и тротуарах. По таким дорогам вернуться вовремя домой у него точно не получится. «В Чапаево больше снега. Выехать не можем 3 дня», — пишут пользователи в комментариях.
Пользователь Алексей рассказал и показал, как местные жители лопатами очищают улицу Щербакова, видимо, уже отчаявшись дождаться коммунальщиков.
А ведь на работу завтра надо будет вовремя добраться и никто не сделает скидку на заваленные снегом дороги. Жители Аминовки также своими силами очищают дороги и подходы к дому.
«В Симе тоже дороги не чистят, а дома по крышу завалены», — пишет Андрей и в доказательство делится фотографиями. Люди шутят: на просьбу ГИБДД не выезжать в снегопады отреагировали только снегоуборочные машины.
В Симском городском Дворце культуры в связи с обильным снегопадом перенесен концерт Хоровой капеллы Республики Башкортостан с 8 на 19 января 2017 года.