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20:41 (мск), источник: Sputnik.md

Таксист-вымогатель высадил пассажирку в лесу с ребенком

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. В соцсетях появилось сообщение, растиражированное неравнодушными гражданами. Текст принадлежит жительнице Кишинева, которая стала жертвой произвола со стороны таксиста-хама.

Источник: Sputnik.md

Женщина рассказала о том, как недавно вечером она заказала такси службы XXXX.

«За рулем был парень, которому немного за 20. Села в машину, а он сразу начал меня упрекать в том, что я опоздала на 5 минут. Начала ему вежливо объяснять, что мне потребовалось время для того, чтобы одеть ребенка, еще ушло некоторое время на ожидание лифта. Водитель в грубой форме ответил мне, что вместо того, чтобы красить “свою морду” перед заказом такси, я должна была быть уже одета», — написала женщина.

По ее словам, водитель сказал, что она должна будет оплатить дополнительно эти 5 минут ожидания.

«Я ответила, что оплачу сумму, обозначенную диспетчером. Он остановил машину и велел выйти — ночью, возле леса, с годовалым ребенком на руках. Добро пожаловать в 2017-ый год!» — заключила женщина.

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