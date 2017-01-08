Рабочие будни в Омской области начнутся с морозов до -37 градусов
В дальнейшем синоптики прогнозируют осадки и метели.
В дальнейшем синоптики прогнозируют осадки и метели.
Новогодние выходные заканчиваются, а с началом трудовых будней омичей ждет еще и нерадостное похолодание. По данным
10 января погода не слишком изменится. Снег, слабая метель, ветер 5−10 м/с. Температура ночью составит −25…−30 градусов, при прояснении до -37, а днем: −14…−19 градусов, местами −21…−26. В среду, 11 января, возможно небольшое потепление. Так, температура ночью опустится до -21 градусов, при прояснении до -28. Днем ожидается −8…−13 градусов холода. Также синоптики прогнозируют снег, метель и ветер.