Рабочие будни в Омской области начнутся с морозов до -37 градусов

Новогодние выходные заканчиваются, а с началом трудовых будней омичей ждет еще и нерадостное похолодание. По данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, днем 9 января в городе столбик термометра едва ли поднимется выше -19 градусов, а по северо-западу региона — выше -32 градусов. Ночью морозы окрепнут до -37 градусов. Кроме того, прогнозируется ветер до 13 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 18 метров в секунду. Ночью ожидается умеренный снег, метель, днем — местами небольшой снег.

10 января погода не слишком изменится. Снег, слабая метель, ветер 5−10 м/с. Температура ночью составит −25…−30 градусов, при прояснении до -37, а днем: −14…−19 градусов, местами −21…−26. В среду, 11 января, возможно небольшое потепление. Так, температура ночью опустится до -21 градусов, при прояснении до -28. Днем ожидается −8…−13 градусов холода. Также синоптики прогнозируют снег, метель и ветер.