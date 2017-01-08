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20:58 (мск), источник: Uralpress.ru

МЧС: Движение грузовых машин на М-5 осуществляется в штатном режиме, автобусы работают по расписанию

К вечеру восьмого ноября движение грузовых транспортных средств на автодороге М-5 в Челябинской области, нарушенное из-за снегопадов, осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало агентство, в первой половине дня из-за снегопада и наледи на дорогах образовался затор на ряде участков трассы, в том числе в районе перевала Уреньга.

Как сообщает ГУ МЧС Челябинской области, в настоящий момент заторов нет, трасса находится в проезжем состоянии.

Пользователи соцсетей также подтверждают, что ситуация на дорогах улучшилась. «Челябинск — Сатка движение рабочее. Только фур со стороны Уфы на Челябинск нет совсем. Идут легковые только», — пишет Юрий Гарифуллин. «Юрюзань-Челябинск нет ни одной пробки», — сообщает Александр Калугин.

Еще два часа назад пользователи предупреждали о пробках в районе Усть-Катава. «Едем из Уфы в Челябинск, после Кропачево в сторону Челябинска пробка из фур, в сторону Уфы до Усть-Катава пробка», — рассказывает Андрей Слободянюк.

В ГУ ЧМС области отмечают, что автобусы пригородного сообщения работают по расписанию, ограничений на выезд нет.

В случае ухудшения погодных условий водителям рекомендуют воздержаться от поездок на автомобильном транспорте, особенно на дальние расстояния. В случае невозможности отменить поездку, южноуральцев просят заранее планировать свой маршрут и тщательно готовиться к выезду за город. Оказавшись на трассе в затруднительной ситуации, незамедлительно набирайте номера экстренных служб «101», «102», «103».

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