МЧС: Движение грузовых машин на М-5 осуществляется в штатном режиме, автобусы работают по расписанию
К вечеру восьмого ноября движение грузовых транспортных средств на автодороге М-5 в Челябинской области, нарушенное
К вечеру восьмого ноября движение грузовых транспортных средств на автодороге М-5 в Челябинской области, нарушенное
Как сообщало агентство, в первой половине дня
Как сообщает ГУ МЧС Челябинской области, в настоящий момент заторов нет, трасса находится в проезжем состоянии.
Пользователи соцсетей также подтверждают, что ситуация на дорогах улучшилась. «Челябинск — Сатка движение рабочее. Только фур со стороны Уфы на Челябинск нет совсем. Идут легковые только», — пишет Юрий Гарифуллин. «Юрюзань-Челябинск нет ни одной пробки», — сообщает Александр Калугин.
Еще два часа назад пользователи предупреждали о пробках в районе
В ГУ ЧМС области отмечают, что автобусы пригородного сообщения работают по расписанию, ограничений на выезд нет.
В случае ухудшения погодных условий водителям рекомендуют воздержаться от поездок на автомобильном транспорте, особенно на дальние расстояния. В случае невозможности отменить поездку, южноуральцев просят заранее планировать свой маршрут и тщательно готовиться к выезду за город. Оказавшись на трассе в затруднительной ситуации, незамедлительно набирайте номера экстренных служб «101», «102», «103».