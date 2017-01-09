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02:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Найден действенный способ продления жизни — учёные

Ученые из США нашли способ увеличить продолжительность жизни человека с помощью биомаркеров крови, сообщает ИА «Дейта».

Они провели исследование, проанализировав показатели биомаркеров нескольких тысяч образцов крови и выяснили, что при изменении тех биомаркеров, которые положительно реагируют на внешнее вмешательство, можно продлить жизнь человеку.

Учёные предлагают удалить из биомаркеров, отвечающих за возраст, заболевания и формирование раковых клеток в организме человека, вредоносные пигменты крови, получив в результате здоровые клетки, которые способны развиваться дальше.
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