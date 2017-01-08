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20:58 (мск), источник: БЕЛТА

Митрополит Павел прокомментировал инициативу по ношению нательных крестиков

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ прокомментировал инициативу по ношению нательных крестиков, сообщает БЕЛТА.

«Как я могу скрывать, что я — священник? Тогда нужно снять с себя рясу, крест и ходить как обычный человек без каких-либо символов. Это не совсем правильно», — отметил Митрополит Павел. По его словам, если пойти по пути запрета на ношение нательных крестиков и другой религиозной символики, можно обратиться в безыдейное общество. «Тогда нужно и на кладбищах кресты и надгробья убирать. Но это тоже будет признак идеологии — атеистической», — считает он.

При этом Митрополит Павел подчеркнул, что необходимо соблюдать пределы разумного. «Сам Христос Спаситель обличал фарисеев, которые принародно совершали молебствия. Это фарисейство. А то, что я ношу крестик на груди — это еще не значит, что я фарисей», — пояснил он.

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