«День Победы» и «Катюшу» исполнили российские соотечественники в Роттердаме

ГААГА, 8 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Около 20 российских соотечественников собрались в воскресенье около центрального вокзала Роттердама и все вместе исполнили ряд любимых песен, в том числе «День Победы» и «Катюша». Акция была организована через соцсети.

«Подобные флешмобы уже давно проходят по всему миру, — рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС организатор акции Татьяна Любарская. — Русскоязычные люди собираются вместе и поют советские песни, тем самым подчеркивая, что у нас, жителей стран бывшего Советского Союза, общие интересы, общие песни, общая культура и что все мы одинаковы, что нам нечего делить и незачем ссориться. Однако все это было немного разрозненно, а мой друг из Санкт-Петербурга, руководитель общественной организации “Народный собор” Анатолий Артюх предложил это упорядочить и провести 8 января единый песенный флешмоб. Я через соцсети здесь, в Нидерландах, кинула клич и встретила много желающих, готовых поддержать эту инициативу».

По словам Любарской, песня «День Победы» была выбрана в качестве основной, потому что она ни у кого и никогда не вызывает никаких нареканий. А вот сделать выбор относительно других произведений было непросто.

«Мы очень долго обсуждали, что мы хотим спеть все вместе. Было предложено очень много вариантов, но в первую очередь мы решили отталкиваться от того, что это должны быть песни, которые могут хорошо спеть даже неподготовленные люди», — заметила организатор.