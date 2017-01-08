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21:16 (мск), источник: ТАСС

«День Победы» и «Катюшу» исполнили российские соотечественники в Роттердаме

Сообщается, что подобные флешмобы уже давно проходят по всему миру. Русскоязычные люди собираются вместе и поют советские песни, тем самым подчеркивая общую культуру жителей стран бывшего СССР.

ГААГА, 8 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Около 20 российских соотечественников собрались в воскресенье около центрального вокзала Роттердама и все вместе исполнили ряд любимых песен, в том числе «День Победы» и «Катюша». Акция была организована через соцсети.

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«Подобные флешмобы уже давно проходят по всему миру, — рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС организатор акции Татьяна Любарская. — Русскоязычные люди собираются вместе и поют советские песни, тем самым подчеркивая, что у нас, жителей стран бывшего Советского Союза, общие интересы, общие песни, общая культура и что все мы одинаковы, что нам нечего делить и незачем ссориться. Однако все это было немного разрозненно, а мой друг из Санкт-Петербурга, руководитель общественной организации “Народный собор” Анатолий Артюх предложил это упорядочить и провести 8 января единый песенный флешмоб. Я через соцсети здесь, в Нидерландах, кинула клич и встретила много желающих, готовых поддержать эту инициативу».

По словам Любарской, песня «День Победы» была выбрана в качестве основной, потому что она ни у кого и никогда не вызывает никаких нареканий. А вот сделать выбор относительно других произведений было непросто.

«Мы очень долго обсуждали, что мы хотим спеть все вместе. Было предложено очень много вариантов, но в первую очередь мы решили отталкиваться от того, что это должны быть песни, которые могут хорошо спеть даже неподготовленные люди», — заметила организатор.

В итоге мы остановились на песне “Ой мороз, мороз”, в том числе и потому что это зимняя песня, а в Нидерландах только несколько дней назад сильно похолодало.
организатор

Кроме того, были исполнены песни «Конь» и «Подмосковные вечера».

Чуть меньше месяца назад, 18 декабря 2016 года, подобный песенный флешмоб прошел у пианино на центральном вокзале Амстердама. На нем также звучала «Катюша» и «Подмосковные вечера», а также другие песни, в том числе «Ой, цветет калина», «Маруся», «Калинка».

«Единственная проблема там была с видеосъемкой внутри вокзала, — рассказала Любарская. — Поэтому в этот раз мы решили подстраховаться и написали заявку в администрацию центрального вокзала Роттердама. Однако ответа от них мы так и не получили». Впрочем, в этот раз акция проходила на улице, поэтому никаких проблем не возникло.

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