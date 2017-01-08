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22:24 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстанские журналисты застряли на границе с Сирией из-за отмены рейса

О невозможности вернуться в Казахстан в запланированное время из Сирии сообщил корреспондент агентства «Хабар» Руслан Идрисов.

По его словам, съёмочная группа агентства «Хабар» застряла на несколько суток в столице Ливана, что находится в 120 км от Дамаска (столица Сирии).

«На самом деле, в ситуации нет ничего ужасающего. Это всего лишь отмена рейса из-за погодных условий. Вылететь из Бейрута мы должны были 8 января. Но в столичном аэропорту Ливана нам сообщили, что ближайший рейс в Турцию теперь планируется только на 12 января», — сообщил корреспонденту informburo.kz Руслан Идрисов.

Решить проблему пытается руководство канала совместно с Министерством иностранных дел Казахстана. «Мы постоянно находимся на связи с продюсерами и руководством нашего телеканала. Ситуацию также контролирует МИД РК. Наши коллеги в Астане сейчас пытаются поменять билеты на другие рейсы, не через заснеженный Стамбул. Потому, вылететь мы надеемся уже в ближайшее время. Пока в спартанских условиях мы готовим обещанный репортаж из Сирии, чтобы казахстанский зритель увидел его уже завтра, не смотря на всю эту неплановую ситуацию», — подчеркнул журналист.

Съёмочная группа «Хабара» отправилась в столицу Сирии в командировку в первых числах января. Это подтвердило руководство телеканала.

«Наша съёмочная группа действительно сейчас находится в Дамаске. Это рабочая командировка, — прокомментировала informburo.kz заместитель директора канала «Хабар 24» Ольга Цой.

По некоторым данным, съёмочная группа телеканала «Хабар» может находиться в Дамаске для освещения работы казахстанской делегации, сопровождающей гуманитарный груз.

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