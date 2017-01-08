Погода на завтра: В Украине прогнозируют снег, местами — с дождем, температура до -18 градусов
В Украине в понедельник, 9 января, сохранится морозная погода, на всей территории прогнозируются осадки, сообщает Гидрометцентр.
В Украине в понедельник, 9 января, сохранится морозная погода, на всей территории прогнозируются осадки, сообщает Гидрометцентр.
Так, на западе страны днем будет снежно, температура от 8 до 18 градусов мороза. На севере также пройдет снег, температура будет колебаться от 6 до 9 градусов мороза.
На востоке днем прогнозируют снег с дождем, будет теплее: от 0 до -3. В южных областях холоднее всего будет в Одесской (до -12), в остальных — от -3 до -8.
В Киеве днем пройдет снег, температура от 7 до 9 градусов мороза.