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22:48 (мск), источник: Ictv.ua

В 2022 году новая звезда затмит другие светила на небе

Новое небесное тело появилось в результате столкновения двух звезд KIC 9832227, произошедшего еще в третьем веке нашей эры.

Чтобы свет от вспышки добрался до Земли, потребовалось около 1,8 тысячи лет, сообщает Naked Science.

Cогласно результатам исследования американского астронома Ларри Молнара, вспышку от столкновения можно будет наблюдать в направлении созвездия Лебедя.

Она может оказаться настолько сильной, что на несколько дней станет одним из самых ярких объектов на небе.

Напомним, научные сотрудники из лондонского Имперского колледжа прогнозируют наличие жизни в условиях Энцелада — одного из спутников Сатурна.

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