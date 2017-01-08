В Николаеве дворовой пес спас девочку, провалившуюся в канализацию
В Николаеве пес спас жизнь 11-летней девочке, провалившейся в открытый канализационный люк.
В Николаеве пес спас жизнь 11-летней девочке, провалившейся в открытый канализационный люк.
Эту историю рассказали журналисты 24 канала.
Девочка провалилась вместе с собакой в люк, который был едва прикрыт маленьким матрацем. Поскольку он был присыпан снегом, его было сложно заметить.
Целый час ребенок стоял по пояс в фекалиях. Чтобы не упасть, держалась за небольшой поручень, при этом хотела спасти еще и собаку. Ребенок звал на помощь, однако ее голоска никто не слышал.
В
А в николаевском «Водоканале» в понедельник обещают собрать совещание, чтобы разобраться в том, что произошло.
Напомним, в Черкассах два парня спасли