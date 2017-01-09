Создан сверхлегкий и сверхпрочный материал

Подобного эффекта удалось достичь путем сжатия хлопьев графена. Новое вещество имеет губчатую структуру с 5%-ной плотностью и превышает прочность стали в десять раз.

Графен один из прочнейших по своим свойствам двумерных материалов, но до сиъ пор исследователи бились над проблемой перенесения эти свойства на трехмерные структуры.

Исследования показали, что основополагающим фактором прочности для нового материала является его нестандартная трехмерная конфигурация.

Двумерные материалы имеют не только высокую прочность, но и уникальные электропроводящие свойства. Но из-за тонкости не могут использоваться в строительстве зданий или создании электроаппаратов больших размеров.

Однако физики смогли сжать небольшие хлопья графена посредством нагревания и большого давления. В результате образовалась стабильная и прочная структура, внешне схожая с кораллами или микроскопическими водорослями диатомеи, секрет прочности которой заключается в огромной площади с равномерно распределяемой нагрузкой.