И снова в бой! Как избавиться от апатии и вновь войти в рабочий ритм

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Налаживаем сон Вставать по будильнику в первые дни после праздников нелегко. Непросто и уговорить себя лечь спать до полуночи. Но налаживать сон всё равно придётся. Снижайте активность перед сном. Не стоит стимулировать работу головного мозга. А заставить его напряжённо трудиться может не только просмотр телевизора или работа на компьютере, а, например, любая ссора, после которой вы будете часами переосмысливать случившееся.

Вечером ограничьте употребление стимулирующих напитков — кофе и чая. Соблюдайте умеренность в еде. Из-за обильного ужина вам сложно будет найти комфортную позу для сна, да и засыпать вы будете дольше. Есть лучше не позже чем за два часа до отхода ко сну. Если же перед сном вы чувствуете голод, выпейте стакан кефира — это не приведёт к бессоннице. Занимайтесь физкультурой. Идеально, если получится потренироваться утром — в это время повышается уровень кортизола, и у вас будет больше энергии на занятия. Но многим удаётся попасть в фитнес-клуб только после работы. В этом случае интервал между занятиями и отходом ко сну должен быть около 4−5 часов. Откажитесь от вредных привычек. Постарайтесь не курить за 2−3 часа до сна — никотин обладает возбуждающим действием. Не стоит также злоупотреблять спиртным. Алкоголь, принятый менее чем за два часа до сна, может нарушить процесс засыпания. Выводим токсины Ощущение усталости после праздников частенько наблюдается у тех, кто в каникулы слишком активно налегал на жирные блюда и спиртное. Если это про вас, после праздника стоит устроить небольшую разгрузку. Только не стоит садиться на жёсткую диету. Это дополнительный стресс для организма. Лучше отложите расставание с лишними килограммами на потом, а пока воспользуйтесь более щадящими способами приведения себя в форму.

Больше пейте. Только не кофе, который мешает организму усваивать витамины группы В и кальций, и не газированных напитков, которые не дают ничего, кроме лишних калорий. Отличный способ вымыть из организма шлаки — пить зелёный чай. В этом напитке содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от воздействия вредных веществ. Ешьте овощи. Особенно полезна в этом отношении квашеная капуста. В ней много клетчатки, которая подобно пылесосу собирает всю «гадость», попавшую в организм. К тому же капуста — отличный источник витамина С, который поможет измученному праздниками организму выстоять в борьбе с зимними простудами. Кроме того, квашеная капуста восстанавливает в организме водно-солевой баланс, который нарушается в результате слишком частых посиделок за рюмочкой спиртного — алкоголь приводит к обезвоживанию и потере минеральных солей. Сходите в баню. Пока вы потеете в парилке, организм расстаётся с вредными веществами. Ну, а если баня не входит в ваши планы, после праздников почаще принимайте ванну с морской солью — она избавит от лишней жидкости, а значит, и токсинов, и поможет коже дышать. Боремся с апатией Дотошные учёные подсчитали, что в первые дни после новогодних каникул работоспособность снижена примерно на 30%. Но вряд ли вам удастся оправдать своё безделье научными выкладками, так что работать всё равно придётся.