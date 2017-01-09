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02:30 (мск), источник: Аргументы и факты

И снова в бой! Как избавиться от апатии и вновь войти в рабочий ритм

После новогодних каникул большинство обитателей офиса не могут похвастаться бодростью и приливом энтузиазма.

Источник: Reuters

Налаживаем сон

Вставать по будильнику в первые дни после праздников нелегко. Непросто и уговорить себя лечь спать до полуночи. Но налаживать сон всё равно придётся.

Снижайте активность перед сном. Не стоит стимулировать работу головного мозга. А заставить его напряжённо трудиться может не только просмотр телевизора или работа на компьютере, а, например, любая ссора, после которой вы будете часами переосмысливать случившееся.

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Вечером ограничьте употребление стимулирующих напитков — кофе и чая. Соблюдайте умеренность в еде. Из-за обильного ужина вам сложно будет найти комфортную позу для сна, да и засыпать вы будете дольше. Есть лучше не позже чем за два часа до отхода ко сну. Если же перед сном вы чувствуете голод, выпейте стакан кефира — это не приведёт к бессоннице.

Занимайтесь физкультурой. Идеально, если получится потренироваться утром — в это время повышается уровень кортизола, и у вас будет больше энергии на занятия. Но многим удаётся попасть в фитнес-клуб только после работы. В этом случае интервал между занятиями и отходом ко сну должен быть около 4−5 часов.

Откажитесь от вредных привычек. Постарайтесь не курить за 2−3 часа до сна — никотин обладает возбуждающим действием. Не стоит также злоупотреблять спиртным. Алкоголь, принятый менее чем за два часа до сна, может нарушить процесс засыпания.

Выводим токсины

Ощущение усталости после праздников частенько наблюдается у тех, кто в каникулы слишком активно налегал на жирные блюда и спиртное. Если это про вас, после праздника стоит устроить небольшую разгрузку. Только не стоит садиться на жёсткую диету. Это дополнительный стресс для организма. Лучше отложите расставание с лишними килограммами на потом, а пока воспользуйтесь более щадящими способами приведения себя в форму.

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Больше пейте. Только не кофе, который мешает организму усваивать витамины группы В и кальций, и не газированных напитков, которые не дают ничего, кроме лишних калорий. Отличный способ вымыть из организма шлаки — пить зелёный чай. В этом напитке содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от воздействия вредных веществ.

Ешьте овощи. Особенно полезна в этом отношении квашеная капуста. В ней много клетчатки, которая подобно пылесосу собирает всю «гадость», попавшую в организм. К тому же капуста — отличный источник витамина С, который поможет измученному праздниками организму выстоять в борьбе с зимними простудами. Кроме того, квашеная капуста восстанавливает в организме водно-солевой баланс, который нарушается в результате слишком частых посиделок за рюмочкой спиртного — алкоголь приводит к обезвоживанию и потере минеральных солей.

Сходите в баню. Пока вы потеете в парилке, организм расстаётся с вредными веществами. Ну, а если баня не входит в ваши планы, после праздников почаще принимайте ванну с морской солью — она избавит от лишней жидкости, а значит, и токсинов, и поможет коже дышать.

Боремся с апатией

Дотошные учёные подсчитали, что в первые дни после новогодних каникул работоспособность снижена примерно на 30%. Но вряд ли вам удастся оправдать своё безделье научными выкладками, так что работать всё равно придётся.

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Включите музыку. Учёные установили, что ненавязчивая тихая музыка повышает работоспособность в среднем на 10% и снижает количество ошибок у сотрудников. Лучшей музыкой для тех, кто хочет всё успеть, признана классика. Мыслить логически помогут произведения Бетховена. Запоминать важную информацию — музыка Моцарта. Если нужно избавиться от переутомления, включите Чайковского или Баха, а мыслить творчески помогают произведения Шопена и Равеля. Тем, чья работа связана с постоянными стрессами, необходимы вальсы Штрауса и музыка Шостаковича — они благотворно влияют на нервную систему.

По возможности больше гуляйте. Всего 20−30 минут, проведённые на свежем воздухе, повысят вашу работоспособность на 20%. В этом нет ничего удивительного: пока вы дышите воздухом, мозг насыщается кислородом, кровообращение усиливается, а значит, улучшаются мыслительные способности и концентрация внимания. Лучше, если прогуливаться вы будете в светлое время суток. Например, в обеденный перерыв. Во‑первых, солнечный свет настраивает биоритмы, избавляя от ненужной сонливости и усталости в течение дня. Во‑вторых, солнечный свет способствует выработке серотонина — особого гормона, который отвечает за хорошее настроение.

Наведите порядок на столе. По мнению специалистов, работать за захламлённым столом — это всё равно что выполнять несколько дел одновременно. Подсчитано, для того чтобы переключиться с одного вида деятельности на другой, мозгу в среднем требуется 23 минуты. То есть, если вы тратите на поиски авторучки или нужного документа пять минут, общие потери рабочего времени составляют около получаса.

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