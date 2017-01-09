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02:24 (мск), источник: Аргументы и факты

От Боливии до Лаоса. 6 стран, упростивших визовый режим с РФ в 2016 году

Теперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней.

Источник: AFP 2016

Боливия

С октября 2016 года безвизовой для россиян стала очередная южноамериканская страна — Боливия. Соответствующее соглашение было подписано министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его боливийским коллегой Давидом Чокеуанка.

Отныне соотечественники могут без виз пребывать на территории этого государства на протяжении 90 суток в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда. Аналогичные правила для посещения России действуют и для боливийцев.

С отменой визового режима между Боливией и Россией «практически вся Южная Америка станет безвизовой для россиян», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Прямых авиарейсов между городами РФ и Боливии нет. Билеты с двумя пересадками из Москвы в Ла-Пас и обратно в среднем обойдутся в 70 — 80 тысяч рублей.

Вануату

Еще одной страной, отменившей визовые формальности с Россией, стало тихоокеанское государство Вануату. Договор об отмене виз был подписан Сергеем Лавровым и министром внутренних дел Вануату Бруно Лейгконе в ходе 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Несмотря на облегченный визовый режим авиарейсов из России в Вануату, даже с пересадками, пока нет. Туристические путевки в эту страну продаются по индивидуальному запросу.

Лаос

Рынок в городе Вьентьян, столице Лаоса

С сентября от визового режима отказались Россия и Лаос — документ подписали премьер-министр РФ Дмитрий и Медведев и президент азиатского государства Буннянга Ворачита.

Гражданам нашей страны для путешествия в Лаос не нужно оформлять визу, если продолжительность поездки не превышает 15 дней.

Авиабилеты из столицы России в столицу Лаоса обойдутся в среднем 30 — 40 тысяч рублей (две пересадки). Перелет до города Луанг Прабанг, имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, будет стоить примерно столько же.

Греция

Греция хоть и не отменяла визовый режим с Россией, но определенный подарок россиянам преподнесла — с июня 2016 года страна начала выдавать соотечественникам многократные визы сроком от трех до пяти лет.

Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе. | Источник: РИА "Новости"

«До нынешнего момента в нашей практике была выдача многократных виз на год, но с июня практикуем выдачу виз на три года, а если визовым режим не нарушался, то и на пять лет», — говорил глава Генконсульства Греции в Москве Иоаннис Педиотис.

Чтобы получить долгосрочную визу, не нужно прилагать каких-то особых усилий — достаточно стандартного пакета документов. Если в паспорте путешественника уже была одна поездка в зону Шенгена, греки дадут ему как минимум трехлетнюю визу.

Цены на путевки в Грецию начинаются от 160 евро. Прямые авиабилеты из Москвы в Афины и обратно с датами вылета в июне сейчас можно купить за 11 тысяч рублей.

Черногория

В прошлом году безвизовый срок пребывания россиян на своей территории увеличила Черногория. Если раньше на курортах балканской страны без визового документа соотечественники могли находиться до 30 дней, то теперь — до 90 суток.

Панорама черногорского города Котор

«Принимая во внимание развитие двусторонних отношений между Черногорией и Российской Федерацией, основанных на принципах дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, дополнительный стимул которым придали активизация инвестиций и проживание российских граждан в Черногории. Положение предусматривает, что граждане Российской Федерации могут пересекать территорию и находиться в Черногории до 90 дней с действительными дорожными документами без визы», — говорится в сообщении правительства Черногории.

Прямой перелет из Москвы в курортный город Тиват и обратно в июне 2017 обойдется в 15 тысяч рублей. Путевки в Черногорию в среднем стоят 300 — 500 евро.

Япония

Облегчила визовый режим для россиян и Япония.

Правительство страны расширило круг лиц, которые могут получить многократные визы для краткосрочного пребывания.

В этот перечень попали бизнесмены, деятели культуры и ученые. Срок действия таких виз продлен с 3 до 5 лет.

Кроме того, теперь чтобы получить японскую визу россиянам больше не нужно предъявлять письмо от гаранта, если они сами оплачивают поездку.

Цены на путевки в Токио начинаются от 500 долларов. Прямые авиабилеты из Москвы в столицу Японии можно купить за 24 — 35 тысяч рублей.

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