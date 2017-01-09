От Боливии до Лаоса. 6 стран, упростивших визовый режим с РФ в 2016 году

Источник: AFP 2016

Боливия С октября 2016 года безвизовой для россиян стала очередная южноамериканская страна — Боливия. Соответствующее соглашение было подписано министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его боливийским коллегой Давидом Чокеуанка. Отныне соотечественники могут без виз пребывать на территории этого государства на протяжении 90 суток в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда. Аналогичные правила для посещения России действуют и для боливийцев.

С отменой визового режима между Боливией и Россией «практически вся Южная Америка станет безвизовой для россиян», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Прямых авиарейсов между городами РФ и Боливии нет. Билеты с двумя пересадками из Москвы в Ла-Пас и обратно в среднем обойдутся в 70 — 80 тысяч рублей. Вануату

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.8518518519% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BO6aLg4gQaN/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Фото опубликовано Valentino (@rvalentino_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-06T06:20:29+00:00">Янв 5 2017 в 10:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Еще одной страной, отменившей визовые формальности с Россией, стало тихоокеанское государство Вануату. Договор об отмене виз был подписан Сергеем Лавровым и министром внутренних дел Вануату Бруно Лейгконе в ходе 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Несмотря на облегченный визовый режим авиарейсов из России в Вануату, даже с пересадками, пока нет. Туристические путевки в эту страну продаются по индивидуальному запросу. Лаос

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BPAvb9-hRIy/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Фото опубликовано Ray (@mrshineray)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-08T17:21:40+00:00">Янв 8 2017 в 9:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Рынок в городе Вьентьян, столице Лаоса

С сентября от визового режима отказались Россия и Лаос — документ подписали премьер-министр РФ Дмитрий и Медведев и президент азиатского государства Буннянга Ворачита. Гражданам нашей страны для путешествия в Лаос не нужно оформлять визу, если продолжительность поездки не превышает 15 дней. Авиабилеты из столицы России в столицу Лаоса обойдутся в среднем 30 — 40 тысяч рублей (две пересадки). Перелет до города Луанг Прабанг, имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, будет стоить примерно столько же. Греция Греция хоть и не отменяла визовый режим с Россией, но определенный подарок россиянам преподнесла — с июня 2016 года страна начала выдавать соотечественникам многократные визы сроком от трех до пяти лет.

Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе. | Источник: РИА "Новости"

«До нынешнего момента в нашей практике была выдача многократных виз на год, но с июня практикуем выдачу виз на три года, а если визовым режим не нарушался, то и на пять лет», — говорил глава Генконсульства Греции в Москве Иоаннис Педиотис. Чтобы получить долгосрочную визу, не нужно прилагать каких-то особых усилий — достаточно стандартного пакета документов. Если в паспорте путешественника уже была одна поездка в зону Шенгена, греки дадут ему как минимум трехлетнюю визу. Цены на путевки в Грецию начинаются от 160 евро. Прямые авиабилеты из Москвы в Афины и обратно с датами вылета в июне сейчас можно купить за 11 тысяч рублей. Черногория В прошлом году безвизовый срок пребывания россиян на своей территории увеличила Черногория. Если раньше на курортах балканской страны без визового документа соотечественники могли находиться до 30 дней, то теперь — до 90 суток.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.1018518519% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BO2hGnmjRzg/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Фото опубликовано sketch101@hotmail.co.uk (@photosspeakathousandwords)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-04T18:04:01+00:00">Янв 4 2017 в 10:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Панорама черногорского города Котор

«Принимая во внимание развитие двусторонних отношений между Черногорией и Российской Федерацией, основанных на принципах дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, дополнительный стимул которым придали активизация инвестиций и проживание российских граждан в Черногории. Положение предусматривает, что граждане Российской Федерации могут пересекать территорию и находиться в Черногории до 90 дней с действительными дорожными документами без визы», — говорится в сообщении правительства Черногории. Прямой перелет из Москвы в курортный город Тиват и обратно в июне 2017 обойдется в 15 тысяч рублей. Путевки в Черногорию в среднем стоят 300 — 500 евро. Япония Облегчила визовый режим для россиян и Япония.

Правительство страны расширило круг лиц, которые могут получить многократные визы для краткосрочного пребывания.