Аномальные морозы установились в центральной России

В Москве в ночь на 7 и 8 января похолодало до минус 35 градусов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на сайте главка МЧС по городу.



В ведомстве предупредили, что из-за морозов растет угроза возникновения пожаров, а также аварий на коммунальных и энергосистемах Москвы.



Также из-за образования гололеда возможно увеличение количества аварий на дорогах. Ранее сообщалось, что ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы.



По данным Гидрометцентра России, столбики термометров опустились до минус 24,7 градуса. В ряде районов Подмосковья температура оказалась еще ниже. Например, в Дмитрове она составила 28,8 градуса.



Тем временем, в Хабаровске утром 9 января температура опустилась до минус 13 градусов. Похолодание ожидается в среду — до минус 23.