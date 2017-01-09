Аномальные морозы установились в центральной России
Тем временем в Хабаровске — мягкая зима и всего лишь минус 13 градусов мороза.
Тем временем в Хабаровске — мягкая зима и всего лишь минус 13 градусов мороза.
В Москве в ночь на 7 и 8 января похолодало до минус 35 градусов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на сайте главка МЧС по городу.
В ведомстве предупредили, что
Также
По данным Гидрометцентра России, столбики термометров опустились до минус 24,7 градуса. В ряде районов Подмосковья температура оказалась еще ниже. Например, в Дмитрове она составила 28,8 градуса.
Тем временем, в Хабаровске утром 9 января температура опустилась до минус 13 градусов. Похолодание ожидается в среду — до минус 23.