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02:31 (мск), источник: RIGMA.INFO

Аномальные морозы установились в центральной России

Тем временем в Хабаровске — мягкая зима и всего лишь минус 13 градусов мороза.

Источник: РИА "Новости"

В Москве в ночь на 7 и 8 января похолодало до минус 35 градусов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на сайте главка МЧС по городу.

В ведомстве предупредили, что из-за морозов растет угроза возникновения пожаров, а также аварий на коммунальных и энергосистемах Москвы.

Также из-за образования гололеда возможно увеличение количества аварий на дорогах. Ранее сообщалось, что ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы.

По данным Гидрометцентра России, столбики термометров опустились до минус 24,7 градуса. В ряде районов Подмосковья температура оказалась еще ниже. Например, в Дмитрове она составила 28,8 градуса.

Тем временем, в Хабаровске утром 9 января температура опустилась до минус 13 градусов. Похолодание ожидается в среду — до минус 23.

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