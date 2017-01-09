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05:06 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске сегодня: Супер-гигант и Креативная ёлка

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 9 января.

Источник: РИА "Новости"

По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в краевом центре будет наблюдаться переменная облачность, пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточной четверти будет дуть со скоростью 3−8 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем составит -6, -8°. На автодорогах гололедица.

9 января в красноярском фанпарке «Бобровый лог» стартует чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по горнолыжному спорту. Спортсмены из регионов Сибири будут бороться за медали в трех дисциплинах: слалом-гигант, супер-гигант и слалом.

Сегодня в Красноярске подведут итоги городского конкурса «Креативная ёлка 2017». Напомним, конкурс на самую необычную ёлку города был объявлен в краевом центре в середине декабря. Участие в нем могли принять все желающие. 14 елок-участниц были выставлены в парке 400-летия Красноярска.

В 19:00 в Большом зале краевой филармонии (Мира, 2б) шоу-балет FLEXX представит новое 3D-шоу Fanatica (16+).

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