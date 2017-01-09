В Красноярске сегодня: Супер-гигант и Креативная ёлка
Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 9 января.
Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 9 января.
По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в краевом центре будет наблюдаться переменная облачность, пройдет небольшой снег. Ветер
9 января в красноярском фанпарке «Бобровый лог» стартует чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по горнолыжному спорту. Спортсмены из регионов Сибири будут бороться за медали в трех дисциплинах:
Сегодня в Красноярске подведут итоги городского конкурса «Креативная ёлка 2017». Напомним, конкурс на самую необычную ёлку города был объявлен в краевом центре в середине декабря. Участие в нем могли принять все желающие. 14
В 19:00 в Большом зале краевой филармонии (Мира, 2б)