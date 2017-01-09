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04:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новая неделя в Приморье началась снегом, который еще долго не растает

Сильно похолодает в крае уже во вторник, 10 января.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 января, PrimaMedia.

Снег, который прошел сегодня утром во Владивостоке растает еще не скоро, так как до конца рабочей недели в крае сохранится холодная погода. Сильное похолодание, по прогнозам синоптиков, ожидается уже во вторник, 10 января, сообщает РИА PrimaMedia.

— По югу Хабаровского края сейчас проходит циклон, который влияет на погоду в Приморье, в частности его фронтальные разделы уже принесли в край снег. Вечером он уйдет в Татарский пролив, и в Приморье начнет поступать холодный воздух. Похолодание продержится в крае до пятницы, — рассказал корр. агентства пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

По словам синоптиков, есть вероятность, что в ночь на субботу, 14 января, во Владивостоке может пройти небольшой снег.

Комментарии
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