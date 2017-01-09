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04:17 (мск), источник: RIGMA.INFO

Хабаровчане могут остаться без WhatsApp

Приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на устаревших устройствах, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков.

Источник: RIGMA.INFO


Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах с операционной системой Android версий 2.1 и 2.2. Как отметили разработчики, эти гаджеты не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в приложении.

Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 будет продолжена до 30 июня.

Бесплатным мессенджером WhatsApp пользуются более миллиарда человек по всему миру.

Комментарии
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