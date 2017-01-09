Хабаровчане могут остаться без WhatsApp
Приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на устаревших устройствах, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков.
Приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на устаревших устройствах, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков.
Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах с операционной системой Android версий 2.1 и 2.2. Как отметили разработчики, эти гаджеты не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в приложении.
Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 будет продолжена до 30 июня.
Бесплатным мессенджером WhatsApp пользуются более миллиарда человек по всему миру.
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