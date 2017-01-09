Онлайн-петицию против системы «ЭРА-ГЛОНАСС» запустили на Дальнем Востоке

Хабаровск, 9 января, AmurMedia.

Онлайн-петицию за отмену обязательной установки системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» на эксплуатируемых в России машинах запустил автомобилист из Петропавловска-Камчатского.

Автор инициативы считает, что внедрение системы повлечет повышение стоимости машин, отказ автобрендов от ввоза в РФ непопулярных моделей и вообще окажется неэффективным, поскольку «ЭРА-ГЛОНАСС» будет работать не везде, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА PrimaMedia.

Автор петиции — Евгений Василенко — пишет, что при ввозе транспортного средства на территорию России помимо расходов, связанных с таможенным оформлением и уплатой немалых таможенных пошлин, на покупателя транспортного средства ложится бремя поиска сертифицированного центра для установки системы в транспортное средство, что также повлечет за собой дополнительные расходы.

«Помимо финансовых затрат возникает также вопрос возможности беспроблемной установки модулей системы (например, тревожной кнопки) в каждое конкретное транспортное средство, так как ни один автовладелец не захочет, чтобы салон транспортного средства был поврежден в результате установки модулей системы, что вполне возможно, поскольку сделать унифицированный вариант для всех ввозимых транспортных средств просто невозможно», — продолжает он.

Василенко признает, что система создавалась с благими намерениями, но реальность вскрывает ряд негативных последствий от установки «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Система просто не будет работать: да, почти 100% федеральных дорог покрыты сотовой связью, но ДТП случаются и там, где никакой связи нет; при поездке на транспортном средстве за пределы РФ система работает не на всей территории Европы и странах Таможенного союза (Белоруссия и Казахстан). “ЭРА-ГЛОНАСС” повысит стоимость машин: даже если сертификация нивелируется большим тиражом модели транспортного средства (для транспортных средств, собираемых на территории РФ), покупателю придется оплатить само устройство и его установку», — перечисляет автор петиции.

Помимо других последствий глобального внедрения системы Евгений Василенко называет возможный отказ автобрендов от ввоза непопулярных моделей, для которых внедрение «ЭРА-ГЛОНАСС» не окупится. Он предлагает внести изменения в Техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и отменить обязательное требование установки экстренной системы на транспортные средства. Петицию в дальнейшем автор намерен направить в Госдуму РФ, Федеральную таможенную службу РФ и Минтранс РФ.

На данный момент петицию подписали 389 человек.

Напомним, что с 1 января 2017 года все эксплуатируемые на территории РФ автомобили должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Автомобилисты России и Приморья опасаются, что с ввозом купленных за границей подержанных иномарок, которые не оснащены системой, могут возникнуть проблемы. В конце декабря 2016 года во Владивостокской таможне заявили, что бояться непропуска таких машин в Россию точно не стоит: транспортные средства будут растаможивать, но для получения ПТС хозяин авто будет должен самостоятельно установить систему и обратиться в сертификационную лабораторию для оформления документов.