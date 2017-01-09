Надзорные органы проверяют школу с грязной посудой во Владивостоке

Как стало известно ИА Дейта, сотрудники Приморского управления ведомства уже приступили к проверке образовательного учреждения.

Напомним, о вопиющих нарушениях по организации школьного питания стало известно в декабре прошлого года. В социальных сетях города родителями учеников были опубликованы фотографии грязной посуды и антисанитарии в столовой, вызвавшие бурю негодования пользователей.

Также родителями учеников школы № 5 были отправлены обращения органы прокуратуры, и Уполномоченному по правам детей по Приморскому краю.