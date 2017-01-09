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05:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Надзорные органы проверяют школу с грязной посудой во Владивостоке

В ситуацию с школьной столовой МБОУ «СОШ № 5» Владивостока вмешался Роспотребнадзор.

Источник: ДЕЙТА

Как стало известно ИА Дейта, сотрудники Приморского управления ведомства уже приступили к проверке образовательного учреждения.

Напомним, о вопиющих нарушениях по организации школьного питания стало известно в декабре прошлого года. В социальных сетях города родителями учеников были опубликованы фотографии грязной посуды и антисанитарии в столовой, вызвавшие бурю негодования пользователей.

Также родителями учеников школы № 5 были отправлены обращения органы прокуратуры, и Уполномоченному по правам детей по Приморскому краю.

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