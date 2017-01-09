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05:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Квартира стала тюрьмой для десятков животных во Владивостоке

Десятки животных спасают неравнодушные жители Владивостока, сообщает ИА «Дейта».

В одной из владивостокских квартир оказались запертыми десятки домашних питомцев. В настоящий момент представители одного из местных фондов пытаются вывезти из квартиры оставшихся там кошек и собак.

Информация о животных, оставленных в квартире, появилась в сообществе dpskontrol_125rus. Как пояснила ИА «Дейта» представитель фонда, на сегодня из квартиры уже вывезено 14 кошек, одна собака и три рыбки. В настоящее время они размещены в ветклиниках, где проходят обследование. В квартире сейчас находится еще около десятка кошек, которых надо разместить по передержкам и ветклиникам. Животные оказались запертыми в квартире из-за халатности квартиросъемщиков, которые снимали жилье.

Фото: dpskontrol_125rus.

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