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06:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Все демографические выплаты в Приморье проиндексируют в 2017 году

На эти цели из краевого бюджета направят более 60 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 января, PrimaMedia.

Более 60 млн рублей из краевого бюджета в 2017 году направят на индексацию ежемесячных пособий на детей из малообеспеченных семей, в том числе приемных, материнского капитала и других социальных выплат. Установленный коэффициент индексации составляет 1,035, сообщили РИА PrimaMedia в департаменте труда и социального развития Приморского края.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, индексации подлежат все виды ежемесячных пособий на ребенка, которые выплачиваются за счет краевых средств.

«На индексацию ежемесячного пособия на ребенка дополнительно направят 13 млн рублей, на региональный материнский капитал — более 10 млн рублей, на выплаты по содержанию приемных детей — более 18 млн. Компенсацию расходов на содержание детей в семьях опекунов проиндексируют в общем на 14 млн рублей», — сообщила она.

Так, например, после индексации размер пособия одинокой мамы для Приморья составляет 926,64 рублей, а в северных районах края — 1 003,86 рублей. Проиндексировали в Приморье региональный материнский капитал.

«Напомню, что в прошлом году размер единовременной выплаты семьям, в которых родился третий (последующий) ребенок составил 150 тысяч рублей. В 2016 году стоимость сертификата подросла до 155 250 рублей. В этом году она также будет проиндексирована», — информирует глава ведомства.

Напомним, законопроект об индексации демографических пособий был разработан по поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

«Речь идет о самых незащищенных категориях граждан, поэтому необходимо сохранить индексацию данных социальных выплат в Приморье», — убежден глава региона.

Отметим, на территории Приморья сегодня действуют 54 меры социальной поддержки населения. Существенный объем пакета мер соцподдержки занимают демографические выплаты. Всего в Приморье выплачиваются 16 видов пособий для семей с детьми. Все они сохранены в полном объеме и проиндексированы.

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