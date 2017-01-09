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05:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе

Авария произошла 8 января на участке дороги «Новосибирск-Иркутск».

Двое малолетних детей погибли в ДТП в Юргинском районе Кемеровской области.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, сейчас устанавливаются все детали аварии. Известно, что ДТП случилось на 179 км трассы «Новосибирск-Иркутск». Водитель автомобиля Лада-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «Фредлайнер». Погиб 36-летний водитель легкового автомобиля и двое детей — девочки 4 и 7 лет. В больницу доставлены два других пассажира «Лады» — 34-летняя женщина и 6-летний мальчик.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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