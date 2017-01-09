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09:22 (мск), источник: РИА Новости

Китай провел испытательный полет самолета на водородных топливных элементах

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай стал третьей страной в мире, которая провела успешный испытательный полет самолета на водородных топливных элементах.

Источник: AP 2016

Как пишет в понедельник газета «Кэчжи жибао», самолет разработан учеными из провинции Ляонин на базе двухместного электрического китайского самолета RX1E. Тестовый полет самолета с водородным топливным элементом состоялся в городе Шэньян.

По данным газеты, во время испытательного полета самолет достиг высоты в 320 метров над землей.

Самолет оснащен водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 кВт, за счет чего осуществляется питание бортовых систем, электромотора самолета, а также ведется подзарядка аккумуляторов.

Как отмечает газета, к настоящему моменту до Китая лишь США и Германия провели тестовые полеты собственных самолетов с водородными топливными элементами.

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