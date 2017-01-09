Китай провел испытательный полет самолета на водородных топливных элементах

Как пишет в понедельник газета «Кэчжи жибао», самолет разработан учеными из провинции Ляонин на базе двухместного электрического китайского самолета RX1E. Тестовый полет самолета с водородным топливным элементом состоялся в городе Шэньян.

По данным газеты, во время испытательного полета самолет достиг высоты в 320 метров над землей.

Самолет оснащен водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 кВт, за счет чего осуществляется питание бортовых систем, электромотора самолета, а также ведется подзарядка аккумуляторов.

Как отмечает газета, к настоящему моменту до Китая лишь США и Германия провели тестовые полеты собственных самолетов с водородными топливными элементами.