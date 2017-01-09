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07:25 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ узнали о предложении запретить продажу табака родившимся с 2015 года

Минздрав России предложил ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия — запрет может начать действовать в 2033 году.

Эта мера, как сообщает газета «Известия», содержится в подготовленной ведомством антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года.

Основная цель документа — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов, а также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны.
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В Минздраве подтвердили, что разработанный документ уже разослан в ряд федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС.

Также документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них.

Также, по замыслу авторов концепции, будет запрещено курить на расстоянии трех метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространится и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.

Комментарии
1
Северный Мишка
Очередное умопомешательство!
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