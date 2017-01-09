Морозы ослабят хватку на Урале

В Екатеринбург придет потепление. Сильные морозы отступят к середине недели, столбик термометра поднимется до минус 15 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

Днем 9 января 2016 года температура воздуха еще задержится на отметке минус 24 градуса, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4−9 метра в секунду.

Ночью 10 января подморозит до минус 28 градусов. Днем потеплеет до минус 19 градусов, без осадков.