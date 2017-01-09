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08:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Морозы ослабят хватку на Урале

К середине недели.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбург придет потепление. Сильные морозы отступят к середине недели, столбик термометра поднимется до минус 15 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

Днем 9 января 2016 года температура воздуха еще задержится на отметке минус 24 градуса, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4−9 метра в секунду.

Ночью 10 января подморозит до минус 28 градусов. Днем потеплеет до минус 19 градусов, без осадков.

Морозы заметно ослабнут днем 11 января — столбик термометра доберется до минус 15. Пройдет небольшой снег, ветер северо-западный скоростью 4−9 метров в секунду.

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