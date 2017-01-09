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08:01 (мск), источник: Интерфакс

Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»

Картина получила награды во всех номинациях, в которых участвовала.

Источник: Reuters

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Музыкальная трагикомедия «Ла-Ла Лэнд» выиграла в семи номинациях на 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Как указано на официальном сайте кинопремии, «Ла-Ла Лэнд» победил в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек».

Статуэтки за лучшие женскую и мужскую роль в комедии или мюзикле получили исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг. Дэмьен Шазелл победил в номинации «Лучший режиссер».

Премию в номинации «Лучший фильм-драма» получил «Лунный свет» Барри Дженкинса. Лучшими драматическими актерами были признаны Изабель Юппер и Кейси Аффлек.

Лучшим фильмом на иностранном языке лента французских кинематографистов «Она» режиссера Пола Верховена.

В этой категории были представлены работы российских мастеров кино «Рай» Андрея Кончаловского, «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Мой убийца» Костаса Марсана, но они не вошли в число претендентов.

Приз за лучший мультфильм получил «Зверополис» студии Disney. Лучшим телесериалом назвали байопик о королеве Елизавете II «Корона», лучшим телефильмом — первый сезон телесериала «Американская история преступлений».

Церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2016 год проходит в Калифорнии. Премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

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