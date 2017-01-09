Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как построить доверительные отношения с врачом
Порошенко призвал граждан не повторять ошибок столетней давности
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
ЧП в Москве: девочка умерла после падения на нее телевизора
Одиозная стритрейсерша попала в больницу с трассы
«Сажать будут массово»: СМИ о новом поручении Владимира Путина
"Сделать реплики ракет сложно": США об оружии РФ
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
08:02 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинскую область пришли Васильевские морозы

В ночь на девятое января 2017 года в Челябинскую область пришли суровые Васильевские морозы. Васильевские морозы по народному календарю наступают с 7 по 14 января. Они приходят на смену рождественским.

В этом году рождественские морозы обошли регион стороной, а Васильевские не заставили себя ждать. По данным Челябинского Гидрометцентра, 9 января утром в Челябинске было минус 32 градуса. Днем синоптики обещают минус 15−17 градусов, по области — минус 13−18 градусов, на крайнем юге и западе — минус 8−13 градусов. Ветер северный с переходом на юго-западный 2−7 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Морозы на фоне высокого атмосферного давления формируют спастический тип погоды. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими бронхо-легочными заболеваниями, в том числе астмой, следует быть особенно внимательными при выходе из теплого помещения на мороз.

Традиционными рождественскими (васильевскими) считаются морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 20 градусов, суровыми синоптики считают морозы ниже минус 30 градусов (ночью в районе минус 40 градусов).

Васильевские морозы наблюдаются в среднем один раз в два-три года, но повторяемость суровых морозов гораздо реже — один раз в 13−14 лет. Самая холодная погода со средней температурой воздуха минус 37.8 градуса зафиксирован 13 января 1927 года. Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, после 2000 года таких случаев в области не зафиксировано.

Обычно Васильевские морозы длятся один-три дня, но в 1940 году они продолжались 14 дней и были самыми продолжительными за весь период наблюдений. Самая же холодная погода со средней температурой воздуха минус 37,8 градуса отмечалась 13 января 1927 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинскую область пришли Васильевские морозы
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Крым начал получать газ из Кубани
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
СМИ: Рожденным с 2015 года могут запретить продажу табака
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь