В Челябинскую область пришли Васильевские морозы

В этом году рождественские морозы обошли регион стороной, а Васильевские не заставили себя ждать. По данным Челябинского Гидрометцентра, 9 января утром в Челябинске было минус 32 градуса. Днем синоптики обещают минус 15−17 градусов, по области — минус 13−18 градусов, на крайнем юге и западе — минус 8−13 градусов. Ветер северный с переходом на юго-западный 2−7 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Морозы на фоне высокого атмосферного давления формируют спастический тип погоды. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими бронхо-легочными заболеваниями, в том числе астмой, следует быть особенно внимательными при выходе из теплого помещения на мороз.

Традиционными рождественскими (васильевскими) считаются морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 20 градусов, суровыми синоптики считают морозы ниже минус 30 градусов (ночью в районе минус 40 градусов).

Васильевские морозы наблюдаются в среднем один раз в два-три года, но повторяемость суровых морозов гораздо реже — один раз в 13−14 лет. Самая холодная погода со средней температурой воздуха минус 37.8 градуса зафиксирован 13 января 1927 года. Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, после 2000 года таких случаев в области не зафиксировано.