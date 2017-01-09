Омск прощается с одним из последних «советских мэров» Глебовым

Меньше часа назад в Омске началась процедура прощания с одним из самых последних руководителей города советского и постперестроечного времени Юрием Глебовым.

Напомним, секретарь Омского горкома КПСС, ставший в 1982 году председателем исполкома городского совета народных депутатов Глебов ушел из жизни на 87-м году. Известие о его кончине потрясло рядовых жителей города и всех тех, кто с ним работал. Благодаря активной гражданской позиции Юрий Глебов занимался активной общественной работой даже после выхода на пенсию.

За несколько часов до церемонии возле Концертного зала начали чистить снег, так как за ночь из-за метели сугробы появились даже в центре города. На уборку было направлено сразу несколько машин. У здания дежурят полиция и машина скорой помощи. В фойе Концертного зала прикрыли зеркала и елку. Батюшка начал отпевание в 10.00 часов, в здании пахнет ладаном, что непривычно для этого места. Сменщик Юрия Глебова, экс-глава города Геннадий Павлов присутствует на траурной церемонии с самого начала. Он взял на себя роль организатора траурного мероприятия.

Напомним, Юрий Яковлевич Глебов родился в 1930 году года в селе Плахино Колосовского района Омской области. После школы он окончил Омский сельскохозяйственный институт и первое время преподавал в родном вузе, но осенью 1958 года предпочел активную карьеру педагогической деятельности и перешел на работу одну из строительных организаций.

Незадолго до перестройки, осенью 1981 года, был избран секретарем Омского горкома КПСС, а в 1982 году стал председателем исполкома городского совета народных депутатов. Юрий Глебов являлся заслуженным строителем РСФСР и «Почетным гражданином Омска», имел множество наград.