В конце рабочей недели в Калининградской области потеплеет до +2°C

До среды, 11 января, в регионе сохранится минусовая температура. В дневное время столбики термометров покажут −2… −5°C, а ночью похолодает до -8°C. Метеорологи обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

В четверг и в пятницу, 12 и 13 января, потеплеет до +2°C. В эти дни, по прогнозам синоптиков, может пойти снег. Вероятность осадков составляет 80−90%.