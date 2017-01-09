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09:40 (мск), источник: Калининград.Ru

В конце рабочей недели в Калининградской области потеплеет до +2°C

В конце первой рабочей нового года в Калининградской области ожидается потепление. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

Источник: Калининград.Ru

До среды, 11 января, в регионе сохранится минусовая температура. В дневное время столбики термометров покажут −2… −5°C, а ночью похолодает до -8°C. Метеорологи обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

В четверг и в пятницу, 12 и 13 января, потеплеет до +2°C. В эти дни, по прогнозам синоптиков, может пойти снег. Вероятность осадков составляет 80−90%.

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