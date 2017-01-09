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09:45 (мск), источник: Volga News

Ученики самарской музыкальной школы выступили вместе с Валерием Гергиевым

Уникальный коллектив в тысячу юных голосов выступил в Государственном Кремлевском дворце.

Учащиеся самарской Детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского выступили в составе детского хора России в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Кремле.

Уникальный коллектив в тысячу юных голосов выступил в Государственном Кремлевском дворце для членов Государственного Совета РФ.

Самарская область была представлена десятью участниками из образцового хора «Гармония» Детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского под руководством хормейстера Екатерины Поповой.

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