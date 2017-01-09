Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Запрет, который может ждать родившихся в РФ после 2014 года
Как отмечали Новый год в СССР
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Сажать будут массово»: СМИ о новом поручении Владимира Путина
"Сделать реплики ракет сложно": США об оружии РФ
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
09:47 (мск), источник: Volga News

У самарских предпринимателей изымают спиртовые настойки

Мероприятия по приостановлению реализации спиртосодержащей непищевой продукции на территории Самарской области будут продолжены.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.12.2016 г. № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» в новогодние праздники организовало несколько внеплановых проверок организаций и индивидуальных предпринимателей.

В результате было выявлено несколько фактов продажи настоек и лосьонов, попавших в перечень запрещенных веществ. Так, 30 января 2016 года в Самаре в ходе рейдовой проверки с продажи было снято 1000 флаконов «Хлебного лосьона» (объем 100 мл.) — их изъяли у ООО «ШАКС». На следующий день у ИП Коренькова Е. А. в Чапаевске в торгового-остановочном павильоне было изъято 35 флаконов аналогичной емкости «Тоника медового», производства ТОО «Фармацея Plus» Республики Казахстан.

В первый день Нового года сразу несколько административных протоколов в отношении индивидуальных предпринимателей, которые торговали в киосках по продаже пищевых продуктов этиловым спиртом производства ООО «Гиппократ», было составлено в Чапаевске. 5 января там же, в Чапаевске на аналогичной деятельности попался ИП Исмаилов Ф. Ф. оглы. В его киоске на Суворова, 160а было изъято 30 «фанфуриков» с этиловым спиртом.

На торговле «тониками», явно не предназначенными для приема внутрь, в праздники также погорели самарское ООО «Лилия» (ул. Черемшанская, 160) и шенталинские ИП Волкова Г. А. (с. Багана, ул. Школьная, 20), Блинова Г. П. (с. Артюшкино, ул. Советская, 35) и Степаненко В. Г. (п. Романовка, ул. Центральная, 5а).

Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, мероприятия по приостановлению реализации спиртосодержащей непищевой продукции на территории Самарской области будут продолжены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Послание губернатора-2016
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
В Калифорнии состоялось вручение премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Невероятные умные автомобили первой техновыставки года Концепты, электрокары, самоуправляемые авто и просто невероятные дизайнерские штуки в нашей галерее
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь