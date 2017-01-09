У самарских предпринимателей изымают спиртовые настойки
Мероприятия по приостановлению реализации спиртосодержащей непищевой продукции на территории Самарской области будут продолжены.
Мероприятия по приостановлению реализации спиртосодержащей непищевой продукции на территории Самарской области будут продолжены.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
В результате было выявлено несколько фактов продажи настоек и лосьонов, попавших в перечень запрещенных веществ. Так, 30 января 2016 года в Самаре в ходе рейдовой проверки с продажи было снято 1000 флаконов «Хлебного лосьона» (объем 100 мл.) — их изъяли у ООО «ШАКС». На следующий день у ИП Коренькова Е. А. в Чапаевске в
В первый день Нового года сразу несколько административных протоколов в отношении индивидуальных предпринимателей, которые торговали в киосках по продаже пищевых продуктов этиловым спиртом производства ООО «Гиппократ», было составлено в Чапаевске. 5 января там же, в Чапаевске на аналогичной деятельности попался ИП Исмаилов Ф. Ф. оглы. В его киоске на Суворова, 160а было изъято 30 «фанфуриков» с этиловым спиртом.
На торговле «тониками», явно не предназначенными для приема внутрь, в праздники также погорели самарское ООО «Лилия» (ул. Черемшанская, 160) и шенталинские ИП Волкова Г. А. (с. Багана, ул. Школьная, 20), Блинова Г. П. (с. Артюшкино, ул. Советская, 35) и Степаненко В. Г. (п. Романовка, ул. Центральная, 5а).
Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, мероприятия по приостановлению реализации спиртосодержащей непищевой продукции на территории Самарской области будут продолжены.