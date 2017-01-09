Школьники нескольких городов Урала не пошли в школу из-за аномальных морозов
9 января.
9 января.
В частности, в Челябинске, где утром в понедельник было минус 30 градусов, отменили учебные занятия с первого по одиннадцатый классы первой смены, во вторую смену не будут учиться школьники 1−7 классов, сообщается на сайте горадминистрации.
В Кургане
«В большинстве школ Тюмени еще продолжаются каникулы, однако в некоторых учебных заведениях занятия должны были начаться уже в понедельник, но
В Тобольске, где утром в понедельник столбик термометра опустился до -36 градусов, также отменены занятия в тех школах города, где 9 января уже закончились каникулы.
Еще в трех городах Тюменской области — Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске, где утром было от 30 до 35 градусов ниже нуля, в понедельник у школьников еще продолжаются зимние каникулы. Также каникулы продолжаются в школах