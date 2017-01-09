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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Школьники нескольких городов Урала не пошли в школу из-за аномальных морозов

9 января. Interfax-Russia.ru — Школы ряда городов Уральского федерального округа в понедельник отменили занятия из-за сильных морозов.

Источник: РИА "Новости"

В частности, в Челябинске, где утром в понедельник было минус 30 градусов, отменили учебные занятия с первого по одиннадцатый классы первой смены, во вторую смену не будут учиться школьники 1−7 классов, сообщается на сайте горадминистрации.

В Кургане из-за 30-градусного мороза в понедельник в первую смену полностью отменены занятия, во вторую — у школьников 1−9 классов, сообщается на сайте муниципалитета.

«В большинстве школ Тюмени еще продолжаются каникулы, однако в некоторых учебных заведениях занятия должны были начаться уже в понедельник, но из-за 35-градусного мороза уроки в этих школах сегодня отменены с первого по одиннадцатый классы», — сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе городского департамента образования.

В Тобольске, где утром в понедельник столбик термометра опустился до -36 градусов, также отменены занятия в тех школах города, где 9 января уже закончились каникулы.

Еще в трех городах Тюменской области — Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске, где утром было от 30 до 35 градусов ниже нуля, в понедельник у школьников еще продолжаются зимние каникулы. Также каникулы продолжаются в школах Ханты-Мансийска, Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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