Волгоградцев на внедорожниках приглашают поучаствовать в рейде памяти
Как сообщает ВДТВ, волгоградцы на джипах почтят память защитников Сталинграда.
Как сообщает ВДТВ, волгоградцы на джипах почтят память защитников Сталинграда.
По словам организаторов, представителей внедорожного клуба «Сталинград Трофи», принять участие в акции могут все желающие владельцы внедорожников. Мероприятие посвящено 74-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом.
Акция состоится 4 февраля. Маршрут проходит по линии фронта, которую занимали советские войска на заключительном этапе операции «Кольцо», завершившейся разгромом 6-й армии Паулюса.
Акция рассчитана на 12 часов. Обязательно наличие полноприводного автомобиля, теплых вещей и термоса с кипятком.