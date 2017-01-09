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09:45 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцев на внедорожниках приглашают поучаствовать в рейде памяти

Как сообщает ВДТВ, волгоградцы на джипах почтят память защитников Сталинграда.

По словам организаторов, представителей внедорожного клуба «Сталинград Трофи», принять участие в акции могут все желающие владельцы внедорожников. Мероприятие посвящено 74-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом.

Акция состоится 4 февраля. Маршрут проходит по линии фронта, которую занимали советские войска на заключительном этапе операции «Кольцо», завершившейся разгромом 6-й армии Паулюса.

Акция рассчитана на 12 часов. Обязательно наличие полноприводного автомобиля, теплых вещей и термоса с кипятком.

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