Волгоградцев на внедорожниках приглашают поучаствовать в рейде памяти

По словам организаторов, представителей внедорожного клуба «Сталинград Трофи», принять участие в акции могут все желающие владельцы внедорожников. Мероприятие посвящено 74-й годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом.

Акция состоится 4 февраля. Маршрут проходит по линии фронта, которую занимали советские войска на заключительном этапе операции «Кольцо», завершившейся разгромом 6-й армии Паулюса.

Акция рассчитана на 12 часов. Обязательно наличие полноприводного автомобиля, теплых вещей и термоса с кипятком.